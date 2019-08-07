Газета Голос України опублікувала список 424 депутатів Верховної Ради IX скликання

Газета Голос України опублікувала список депутатів, яких обрали на позачергових виборах до парламенту.

Надрукований він на підставі документів, що надала ЦВК.

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Як відомо, ЦВК 6 серпня прийняла протокол з останнього округу з поміткою Уточнений. На цих виборах українці обрали 225 депутатів за партійними списками та 199 мажоритарників.

Нагадаємо, що з метою забезпечення виконання вимог закону про встановлення результатів позачергових виборів народних депутатів в окрузі №210 ЦВК зобов’язала комісію не пізніше 16.00 6 серпня завершити повторний підрахунок голосів на 33 виборчих дільницях.

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