Газети вийшли з чорними передовицями: в Австралії ЗМІ протестують проти цензури
Австралійські журналісти протестують проти цензури. Газети в країні сьогодні вийшли з чорними передовицями. Підтримали їх і телевізійники.
Все тому, що трьох журналістів звинувачують у розголошенні державної таємниці: вони писали про стеження правоохоронців за громадянами та воєнні злочини австралійських солдатів в Афганістані.
Медійникам загрожує ув’язнення. Журналісти об’єднались, бо вважають, що це прямі утиски свободи слова.
До акції протесту долучилися 20 найпопулярніших газет країни та 17 телерадіокомпаній.
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До слова, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення відмовився продовжувати ліцензії п’яти регіональних компаній, які ретранслювали ефір 112 Україна, за зміну формату мовлення з розважально-інформаційного на інформаційний.