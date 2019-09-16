Газові сховища наповнюють рекордними темпами: чи готова Україна до зими

Вже за три місяці закінчується контракт на транзит російського газу через українську ГТС. Проте домовлятися про нову угоду Газпром не поспішає. А російські медіа знову анонсують: взимку Україна замерзне без газу.

Але Україна вижила в усі останні 4 зими. Нафтогаз не купує палива в Газпрому ще з 2015-го, успішно імпортуючи його з Європи. Однак зупинка транзиту таки може ускладнити нам життя – окрім втрати доходів, впаде тиск у системі. Аби вирівняти його, вітчизняні газовики будуть змушені розвернути ГТС із заходу на схід – як за минулих газових криз.

Один із головних українських трубопроводів – Союз – уже протестували в реверсному режимі. Нині завершують перевірку та модернізацію решти обладнання, а також проводять спеціальні тренування.

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Паралельно вітчизняні газові сховища наповнюють рекордними темпами. Стільки газу в них не було з 2011-го. Значні запаси дадуть змогу Україні не стати заручницею газового шантажу Росії й відстояти національні інтереси в напружених переговорах із Газпромом.

Завадити успішній зимівлі може хіба брак іншого енергоресурсу – вугілля. Якщо вдарять сильні морози і ТЕС будуть змушені перейти на газ – наприкінці лютого енергетикам доведеться непросто. Якщо ж Україна запасеться ще й вугіллям – опалювальному сезону нічого не загрожуватиме. І апокаліптичні прогнози кремлівських медіа знову не справдяться.

Тим часом українці активно роблять власні газові запаси на зиму – до 25 вересня можна купити паливо за літніми цінами і заощадити до 25%. Акцією від Нафтогазу скористалися вже понад 25 тис. родин.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як купити газ на зиму за літньою ціною.

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