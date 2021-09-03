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Дмитро Кудрявцев |

Газпром планує поставити перші кубометри газу Північним потоком-2 вже цього року

Російська Федерація планує поставити Німеччині перші кубометри газу по трубопроводу Північний потік-2 вже найближчого опалювального сезону.

У прес-службі російського монополіста Газпром повідомили, що усі необхідні видобувні потужності для цього вже створено.

При цьому минулого тижня земельний суд Дюссельдорфа відхилив скаргу оператора ПП-2 на рішення Федерального мережевого агентства Німеччини про застосування до газопроводу з-під дії норм енергетичної директиви Євросоюзу.

Таким чином трубопровід зможе бути заповнений російським газом лише наполовину.

Крім того, президент США Джо Байден на зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським у Білому Домі пообіцяв ввести нові санкції проти РФ, якщо Кремль спробує використовувати Північний потік-2 в якості економічного зброї.

Чинний контракт на транзит блакитного палива з Росії в ЄС через Україну завершиться в 2024 році.

У Газпромі вже висловили готовність продовжити контракт і після цієї дати, проте на нових умовах.

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