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Гейші у потязі та космічні полотна: виставка Олександра Клименка в Києві

Відчути зв’язок із космосом можна на виставці у столиці. У Арт-просторі Mandarin Maison відучора (28 серпня) і до 14 вересня демонструють роботи відомого художника Олександра Клименка. Зокрема і фотографії, де у потязі на Знам’янку можуть раптом опинитися гейші, і більш притаманні авторові авангардні космічні полотна.

Художник вважає себе послідовником Малевича і Кандинського, більше того – подумки спілкується із ними. 11 років тому Олександр Клименко винайшов новий художній елемент – радугему. Це не веселка, як може спочатку здатися, а символ, властивий нашому унікальному часу. Усі полотна нові – більшість написані у час карантину.

Сучасний художник тим відрізняється від всіх художників минулого, що він більш вільний. Людина, коли на це дивиться, у нього на рівні психічному, виходить не заспокоєння, а приплив радості життя, – Олександр Клименко, художник.

Минулого року у Києві вперше представили п’єсу Миколи Куліша англійською.

Це гостра соціально-психологічна драма про голод, безробіття, нерівність суспільства і тривогу за нього. Нове життя у класичний український шедевр вдихнула режисерка з Великобританії – Марія Монтегю, яка переклала та адаптувала п’єсу на сучасний лад.

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