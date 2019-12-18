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Генасамблея ООН проголосувала за резолюцію про захист прав людини в Криму

Генеральна асамблея ООН проголосувала за резолюцію, яку розробила Україна, про захист прав людини в окупованому Росією – Криму. Ще 39 держав виступили співавторами.

Проект заснований на трьох попередніх резолюціях, ухвалених з 2016 року. В ньому з’явились і нові порушення Росії. Зокрема, недотримання Москвою Женевських конвенцій і переселення на півострів своїх громадян з материкової частини. За останніми даними, таких в Криму вже 140 тис.

До кінця року асамблея розгляне ще одну резолюцію щодо мілітаризації Росією окупованого півострова.

Факти ICTV раніше писали про те, що попри погрози РФ, комітет асамблеї ООН ухвалив оновлену резолюцію щодо Криму.

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