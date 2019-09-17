Генасамблея ООН внесла питання України до порядку денного – Росія була проти

Сьогодні відкривається 74-та сесія Генеральної асамблеї ООН. До порядку денного напередодні внесли пункт про ситуацію на окупованих територіях Донбасу та в загарбаному росіянами Криму.

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Рішення не було одностайним. Проти традиційно голосували Росія та її прихильники. Питання на Генасамблеї обговорять наступного тижня, коли на сесії виступатимуть глави держав.

До слова, президент Володимир Зеленський 23 вересня відвідає США для участі у Генасамблеї ООН.

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