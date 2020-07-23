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Факти / Відео / Україна

Гендерна рівність у політиці. Перший день Українського Жіночого Конгресу

Цьогорічний формат Українського Жіночого Конгресу коригував карантин, тож виступи спікерів транслювали на сайті он-лайн.

Чи буде більше жінок у політиці? Це тема першої дискусії. І підстава для неї гендерний дисбаланс у владних кабінетах. Приміром, у Верховній Раді жінок лише 20%. Та й це рекордне представництво за роки незалежності. У місцевому самоврядуванні перекіс іще більший.

Вирівняти диспропорцію мають восени місцеві вибори. У кожній п’ятірці партійного списку повинно бути щонайменше дві жінки. Інакше політсилу просто не допустять до перегонів. Відтак, це чи не перша кампанія, коли жінки партіям формально потрібні більше, ніж політика їм самим.

У Європарламенті 40% депутатів – жінки, а виконавчий орган ЄС – Єврокомісію нинішньої каденції вперше очолила жінка – Урсула фон дер Ляєн.

Випробувань підкинула і коронакриза. Це не нарікання, а світова статистика, кажуть учасниці конгресу. Серед бізнес-вумен найбільше власниць не великого бізнесу, а мікро, малого й середнього, які найбільше постраждали від пандемії.

Одна з провідних політиків віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк в інтерв’ю Фактам ICTV розповіла, як відбуватимуться вибори на місцях і чи складно буде жінкам отримати підтримку виборця.

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