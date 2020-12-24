Генеалогічні дослідження: як дізнатися з архіву інформацію про родичів

Один з головних трендів цього року – генеалогічні дослідження. Згадки про давніх родичів шукають за допомогою детективних агентств, тестів ДНК, а також – архівів. В останньому випадку не доведеться платити багато, але важливо знати, що саме шукаєш і де.

Найбільший в Україні обласний архів розташований у Кропивницькому – документи охоплюють період від 1 759 року до теперішнього часу.

Популярний у світі вид досліджень – генеалогічні запити – поширюється і в Україні. Інформацію про давніх родичів знаходять у актах цивільного стану. А якщо пращури жили у селі, варто шукати в архівних метричних книгах.

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У них вказували і особи батьків новонародженого – ця інформація дає змогу копнути на одне коліно глибше. У запиті необхідно вказати прізвище, ім’я, по-батькові, місце та хоча б рік народження, або смерті пращура.

Право на таку інформацію мають тільки родичі, але і їм доведеться заплатити за пошук та копіювання матеріалів. Світло на генеалогію можуть також пролити документи НКВС – якщо родич був репресований, такий запит за законом України Про реабілітацію жертв тоталітарного режиму безкоштовний.

З початку пандемії тут працюють дистанційно, замість читальних зал – сайт, але ніхто не відпочиває, тепер справи одну за одною розшивають та сканують.

Утім, перевести архів у цифру – ще той іспит, адже сотні тисяч документів будуть опрацьовувати щонайменше кілька років.