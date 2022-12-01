Генератори у багатоповерхівках: як це працює і скільки коштує
Немає світла – отже немає ні тепла, ні води. Знайома ситуація для українців, і зокрема мешканців висоток. Та блекаут іще більше згуртував українців. І у великих містах почали з’являтися практично автономні багатоповерхівки. За допомогою генераторів люди подають тепло у сотні квартир, дотягують воду до 26 поверху і навіть запускають ліфти.
Без перерви генератор може працювати 12 годин.
Придбати для багатоповерхівки генератори допомагає нині місцева влада.
У Львові багатоповерхівкам відшкодовують половину вартості, але якщо це не більше 30 тисяч гривень. У сумах можуть компенсувати 50 тисяч. У Києві 75%, але не більше 80 тисяч гривень.
Категорично заборонено встановлювати генератор в будинку, підвалі чи прямо в теплопункті. Його місце – не ближче 6 метрів до будівлі. І він має бути захищеним від дощу. Обов’язково слід подбати про відведення вихлопних газів. Поруч повинен бути вогнегасник. Пальне зберігати біля генератора не можна. Це лише загальні вимоги від ДСНС.