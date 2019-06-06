Геній Ігор Сікорський: як киянин винайшов гелікоптер і багатомоторний літак

6 червня виповнилося 130 років з Дня народження творця перших у світі багатомоторних літаків та засновника американського вертольотобудування Ігоря Сікорського.

CH-53E – вертоліт, що вражає своїми розмірами. Найбільший в американській армії. Може взяти на борт 16 тон та 60 людей. Також легендарний Чорний яструб – багатоцільовий військовий гвинтокрил. Символ війни у В’єтнамі. Гвинтокрил Небесний кран перевозить габаритні вантажі.

Ці та десятки інших моделей об’єднує ім’я творця – українця Ігоря Сікорського.

Конструювати Сікорський почав студентом Київської політехніки, та першими полетіли його не гелікоптери, а літаки. Сікорський створив літак – велетень Ілля Муромець для мирних перевезень, а під час Першої світової лайнер став першим на планеті чотиримоторним бомбардувальником.

Більшовики авіаційних винаходів не оцінили, Сікорського як вихідця з багатої родини хотіли розстріляти, тож геній втік до США, де спершу бідував.

Та дитячу мрію Сікорський не зрадив, з земляками іммігрантами почав конструювати літак – S29А. Літак став проривом, потім були літаки амфібії, Сікорський досяг слави і майже 50-річним кинув собі виклик – почав створювати вертольоти.

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Вся Америка літала на його гелікоптерах, та на рідній землі геній був непотрібним.

Нині Київська політехніка носить ім’я генія. На подвір’ї встановили йому пам’ятник.

До слова, як модернізують і збирають літаки на заводі Антонова.

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