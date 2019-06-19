Геннадію Кернесу погрожують судом. Наслідки перейменування проспекта Григоренка

Харківському міському голові Геннадію Кернесу загрожує кримінальна відповідальність за перейменування проспекту Петра Григоренка на маршала Жукова, натомість сам міський очільник обіцяє відновити ще й повалений пам`ятник. У Харкові депутати міськради проголосували за повернення назви декомунізованому проспекту ім`я сталінського воєначальника, таким чином відреагувавши на петицію містян, яку, до речі, закликав підтримати сам міський голова. Це рішення розкололо харків’ян – одні називають Жукова героєм, борцем із фашизмом, інші – кривавим м`ясником, і вже готують позов до суду.

Ранок, біля харківської міської ради – нацгвардійці і спецпризначенці. Депутати мають голосувати за перейменування проспекту імені дисидента Петра Григоренка на маршала Жукова, як це було до декомунізації – поліція застерігає пікетувальників від провокацій. Три сотні містян тримають плакати Жуков-маршал смерті, Жуков-кат та Стоп-реванш.

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Проспект маршала Жукова декомунізували 3 роки тому – присвоїли йому ім`я дисидента, засновника української Хельсинської групи, генерала Петра Григоренка. Однак на початку травня міський голова Геннадій Кернес закликав харків`ян підписати петицію на сайті міськради про повернення радянської назви, що зібрала понад 50 тис. голосів.

Місцеві активісти обурені – на їхню петицію з вимогою лишити проспект Григоренка у спокої, Кернес чомусь навіть не відреагував.

Жуков – символ тоталітаризму. Називати об’єкти іменами тих, хто обіймав посади у компартіях та керував у радянському союзі, забороняє закон. Однак Геннадій Кернес виправдовується – керувався іншим законом – що допускає робити винятки тим, хто боровся з нацизмом.

Перевірити законність рішення харківської міськради доручив правоохоронним органам прем`єр Володимир Гройсман. А в інституті Національної пам`яті готують звернення до Генпрокуратури і погрожують Кернесу судом.

До слова, Херсонський окружний адміністративний суд скасував рішення про перейменування вулиці Лютеранської на честь активістки Катерини Гандзюк.

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