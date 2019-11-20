Генпрокуратура передасть усі справи Майдану до ДБР

Генпрокуратора передасть усі справи Майдану до Державного бюро розслідувань. Про це заявив очільник ГПУ Руслан Рябошапка під час зустрічі із родичами Героїв Небесної сотні напередодні Дня гідності та свободи.

Цей процес триватиме декілька місяців, бо матеріали справи налічують тисячі томів. Рідні загиблих спершу були проти. Мовляв, це ще більше загальмує розслідування. Однак Руслан Рябошапка запевнив, що слідство не зупинять, а родини залучать до процесу передачі документів.

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Також, від сьогодні генпрокуратура взагалі не займатиметься досудовим розслідуванням. Ці повноваження відомство передало ДБР, НАБУ, СБУ та Нацполіції. Але ГПУ і надалі зможе здійснювати процесуальне керівництво.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Рябошапка призначив начальника і заступника департаменту у справах Майдану.

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