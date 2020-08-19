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Героям! Без Обмежень і Kozak System записали кліп на підтримку білорусів

Українські гурти Без Обмежень і Kozak System записали кліп на підтримку наших воїнів, а також для всіх учасників мирних демонстрацій у Білорусі.

Пісня Героям була написана лідером гурту Без Обмежень Сергієм Танчинцем близько пів року тому. Та коли почалися протести в Білорусі – виникла ідея кліпу.

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Більшість людей, які вийшли на вулиці білоруських міст, сповідують ті ж принципи, що і українці в часи Революції Гідності.

Саме тому Без Обмежень вирішили зробити пісню двома мовами – українською та білоруською. У кліпі відомі українці тримали плакати Слава Україні та Живє Беларусь.

У Білорусі помер чоловік, який отримав вогнепальне поранення під час протестів

У Мінську у військовому госпіталі помер 43-річний житель міста Брест Геннадій Шутов. Напередодні, 11 серпня, він отримав вогнепальне поранення в голову під час розгону акцій протесту в місті.

Донька загиблого розповіла, що сім’я дві доби не могла знайти батька. Пізніше родичі з’ясували, що Шутова спочатку госпіталізували в Брестську обласну лікарню, а потім переправили вертольотом до військового госпіталю в Мінськ.

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