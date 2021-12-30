Герої України – посмертно: Зеленський вручив нагороди родинам загиблих військових

Президент України Володимир Зеленський вручив найвищі державні нагороди родинам загиблих військових.

Орден Золота Зірка і звання Героя України було присвоєно Миколі Верхогляду, який у 1995-96 роках був миротворцем ООН у Югославії. Завдяки йому вдалося врятуватися від смерті та полону майже 8 тисяч цивільних мусульман.

Найвищі нагороди також отримали родини військових, які загинули на сході України: це Павло Півоваренко, Петро Полицяк, Рустам Хамраєв.

– Для нас нагорода, що ми живемо з такими людьми в одній країні. Для вас, я впевнений, ця нагорода – велика подяка та уклін від усього українського народу, – зазначив президент України Володимир Зеленський.

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Звання Герой України — державна нагорода, найвищий ступінь відзнаки в Україні. Орден Золота Зірка вручається Героєві України.

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