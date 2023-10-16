Геть РФ з ОБСЄ | Окупанти відкотились назад, щоб… | Новини на Фактах ICTV за 16.10.2023

– Генштаб оновив дані щодо ситуації на фронті

– На Лиманському напрямку окупанти зупинили штурмові дії: результати роботи ЗСУ

– Загрози наступу РФ з Білорусі: як бійці волинської тероборони тримають кордон під контролем

– ХАМАС готовий звільнити заручників – які умови

– Путін та Сі Цзіньпін зустрілись в Узбекистані: яка мета зустрічі

– Росію потрібно виключити з ОБСЄ: як це зробити

– Постраждалі від війни українські фермери: як держава допомагає господарствам

– У Дніпрі волонтери збирають пластмасові кришки: як це допомагає фронту

Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 19:00 (16.10.2023).

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.