Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
Геть РФ з ОБСЄ | Окупанти відкотились назад, щоб… | Новини на Фактах ICTV за 16.10.2023
– Генштаб оновив дані щодо ситуації на фронті
– На Лиманському напрямку окупанти зупинили штурмові дії: результати роботи ЗСУ
– Загрози наступу РФ з Білорусі: як бійці волинської тероборони тримають кордон під контролем
– ХАМАС готовий звільнити заручників – які умови
– Путін та Сі Цзіньпін зустрілись в Узбекистані: яка мета зустрічі
– Росію потрібно виключити з ОБСЄ: як це зробити
– Постраждалі від війни українські фермери: як держава допомагає господарствам
– У Дніпрі волонтери збирають пластмасові кришки: як це допомагає фронту
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 19:00 (16.10.2023).
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