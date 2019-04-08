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Гігантський град у США: шматки сягали розміру бейсбольного м’яча

Гігантський град вразив жителів американського штату Техас.

Деякі шматки льоду сягали розміру бейсбольного м’яча. Природне явище спостерігали у містечку Альто, на південний схід від Далласа.

Очевидці навперебій розміщують у соцмережах відео та фото побаченого. Про пошкодження, завдані рекордним градом, поки не повідомляють.

Синоптики прогнозують, у регіоні нову негоду – дощ та сильні вітри, які місцями можуть перерости у невеликі торнадо.

Дивіться: Дощі та потепління до +20: прогноз погоди на тиждень (КАРТА)

Раніше Факти ICTV писали, що у квітні середня мiсячна температура повітря становитиме 9-12°.

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