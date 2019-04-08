Гігантський град у США: шматки сягали розміру бейсбольного м’яча
Гігантський град вразив жителів американського штату Техас.
Деякі шматки льоду сягали розміру бейсбольного м’яча. Природне явище спостерігали у містечку Альто, на південний схід від Далласа.
Очевидці навперебій розміщують у соцмережах відео та фото побаченого. Про пошкодження, завдані рекордним градом, поки не повідомляють.
Синоптики прогнозують, у регіоні нову негоду – дощ та сильні вітри, які місцями можуть перерости у невеликі торнадо.
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2019-04-08
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