Гігієна в інтернеті та захист від хакерських атак. В Україні стартує місячник кібербезпеки

1 жовтня в Україні стартує місячник кібербезпеки. Головна мета навчити не лише бізнес, але й звичайних користувачів кібергігієні. Бо нині значно збільшилась кількість хакерських атак та шахрайств.

Сучасні танки, кулемети, боєприпаси і повністю переоснащена армія. Однак, це лише частина гарантування національної безпеки. Бо з кожним роком світові загрози зростають, і війни тривають не тільки на полі бою, а й у віртуальній реальності. Чи не щодня весь світ і Україна потерпають від кібератак.

Та поки держава ще готує нормативну базу, місячники кібербезпеки вже третій рік поспіль організовують у Київській торгово-промисловій палаті.

Після вірусу Петя, який атакував Україну три роки тому, наша економіка зазнала збитків на сотні мільйонів гривень. Тож про кібербезпеку мають дбати не лише державні структури, але й приватний бізнес, переконані фахівці.

Та у небезпеці не лише бізнес, але й звичайні користувачі інтернету. Особливо це стало зрозуміло під час короновірусу, коли більшість всіх процесів відбувається у віртуальному просторі. То ж до покращення кібергігієни цьогоріч долучилися і найбільші профільні навчальні заклади країни. Серед них і Київський коледж зв’язку.

Місячник кібербезпеки в Україні триватиме до кінця жовтня. За цей час київська торгово-промислова палата планує організувати кілька масштабних форумів, в режимі он-лайн влаштує навчання про кібергігієну.

Російське хакерське угруповування Gamaredon у серпні готувало масштабну кібератаку на Україну. За хакерами стоять російські спецслужби, заявили у Раді національної безпеки і оборони України.

Фахівці провели аналіз шкідливих програм і виявив ознаки підготовки до масштабної скоординованої атаки на органи державної влади та об’єкти критичної інфраструктури України напередодні Дня Незалежності.

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