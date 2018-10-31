Гімнастика та подорожі – пенсіонери довели, що життя на пенсії тільки починається

Життя на пенсії не закінчується: люди зі срібним волоссям, золотим серцем і різнобарвним життям, яким давно за 60, у своїй активності та енергії не поступаються 20-річними. І це добре відчувається у Львові, де для літніх людей відкрили 9 центрів денного дозвілля.

Там вони спілкуються, займаються спортом і подорожують.

Поки одні відводять душу, інші – тренують тіло. Щотижня на стадіон приходять найспортивніші – тут у них гімнастика.

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Усім спортсменкам за 60. Бігати не можуть, тож для енергійної руханки обрали стиль ходи, спеціально розроблений українським тренером для людей поважного віку.

Енергію зберігають для захопливих подорожей. Мандрують недалеко, однак, до найцікавіших місць, як Олеський замок. Тут для пенсіонерів організовують окремі екскурсії. Такі мандрівки для пенсіонерів влаштовують кожного місяця. Усе – безкоштовно.

До слова, пенсіонерка в Росії оригінально висміяла крихітну надбавку до пенсії.

Опубліковано Жовтень, 31 в 11:05



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