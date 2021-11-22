Гірлянди та ярмарки: країни Європи почали готуватися до Різдва

Країни Європи почали підготовку до Різдва. Наприклад, Париж уже засяяв святковими вогнями.

Тисячі ліхтариків запалили на Єлисейських полях – одній із головних магістралей Парижа. Знаменитий проспект прикрасили червоними гірляндами.

Урочисту церемонію відкрила мер міста Анн Ідальго. Побачити, як запалюють вогні, на власні очі зібралися сотні жителів столиці Франції. Через урочисту церемонію навіть довелося перекривати рух транспорту.

В атмосферу Різдва поринула й Данія. Парк розваг Тіволі в середмісті Копенгагена вже прикрасили святковими декораціями: розвісили 3,5 кілометри гірлянд та запалили 70 тис. ліхтариків.

У парку почав діяти й різдвяний ярмарок. Тіволі – це один із найстаріших парків розваг у світі. Йому майже 180 років.

Варто зазначити, що католицьке Різдво в усьому світі традиційно відзначатимуть напередодні Нового року – 25 грудня. На зимові свята у 2021 та 2022 році українці отримають три тривалі вікенди. Й перші вихідні припадають саме на католицьке Різдво.

Невід’ємним атрибутом новорічних свят є різдвяні ярмарки. І хоча в 2020 році через пандемію коронавірусу довелося відмовитися від таких святкувань, цього року деякі ярмарки в країнах Європи знову готові приймати гостей.

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