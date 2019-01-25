Гірники сюди більше не повернуться: що бойовики зробили з шахтою Бутівка

Сьогодні терористи обстріляли автомобіль наших військових на Луганському напрямку. Один армієць загинув, четверо поранені.

Тим часом на околицях Донецька не припиняються стрілецькі бої. Зокрема в районі шахти Бутівка неспокійно. Ворог оточує наші позиції з трьох боків, тож невідомо звідки може відкрити вогонь наступного разу. Особливо небезпечно вночі, коли погана видимість. Доводиться прострілювати територію.

До війни на Бутівці видобували 20 тисяч тонн вугілля на рік. Та нині її не можуть впізнати навіть ті, хто боронив шахту 4 роки тому. Стволи завалені від ворожих мін та осколків, що тоннами летіли сюди з окупованого Донецька. Бойовики зробив все, аби гірники сюди більше ніколи не повернулися.

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До слова, бойовики на Донбасі скидають боєприпаси з дронів.

Опубліковано Cічень, 25 в 19:30



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