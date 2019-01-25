Гірники сюди більше не повернуться: що бойовики зробили з шахтою Бутівка

Сьогодні терористи обстріляли автомобіль наших військових на Луганському напрямку. Один армієць загинув, четверо поранені.

Тим часом на околицях Донецька не припиняються стрілецькі бої. Зокрема в районі шахти Бутівка  неспокійно. Ворог оточує наші позиції з трьох боків, тож невідомо звідки може відкрити вогонь наступного разу. Особливо небезпечно вночі, коли погана видимість. Доводиться прострілювати територію.

До війни на Бутівці видобували 20 тисяч тонн вугілля на рік. Та нині її не можуть впізнати навіть ті, хто боронив шахту 4 роки тому. Стволи завалені від ворожих мін та осколків, що тоннами летіли сюди з окупованого Донецька. Бойовики зробив все, аби гірники сюди більше ніколи не повернулися.

ДивітьсяПроблеми приходять із туманом: бійці ООС про тактику терористів

До слова, бойовики на Донбасі скидають боєприпаси з дронів.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Тактика ІДІЛ: бойовики на Донбасі скидають боєприпаси з дронів
Військові ООС знищили трьох бойовиків
Ранять цивільних, аби виманити бійців ООС: пастки бойовиків на Донбасі
Бойовики відкрили вогонь по робітникам, які лагодили газогін
Передову засипало снігом: їжу та боєприпаси везуть дорогою життя
Бойовики посилили обстріли і спроби взяти у полон бійців ООС
Проблеми приходять із туманом: бійці ООС про тактику терористів
Україна підняла ударні вертольоти – навчання десантників на Приазов’ї

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка