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Гірськолижне сафарі між двох країн: особливості відпочинку на курорті Ішгль

Тур контрабандистів – такий маршрут пропонують  для лижників на відомому курорті Ішгль в Австрії. Ви без паспорта перетнете кордон і опинитесь у Швейцарії, у містечку Самнаун, куди дістатися можна тільки на лижах і де товари значно дешевші.

Тур контрабандистів –  це фішка курорту Ішгль. І це назва не вигадана, а історична. Адже ще минулого століття мешканці цього регіону додали гірський хребет між Австрією та Швейцарією аби обмінюватись товаром на тутешніх ринках.

Читайте: Гірськолижний курорт Ішгль: ціни, траси та особливості

Тур контрабандистів – це справжнє гірськолижне сафарі. Кожен турист обирає маршрут за рівнем підготовки. Золотий – найскладніший, найпростіший – бронзовий.

Окрім фантастичної краси Альп численних європейців, що відпочивають в австрійському Ішглі, у Самнаун приваблюють і магазини безмитної торгівлі.

Та зловживати не варто. Повертаючись до Австрії на лижах та ще й з великою торбою вас можуть помітити поліцейські і тоді доведеться сплатити чималий штраф. Тож відпочинок собі ніхто псувати не хоче. Та й далі вирушити із Самнауна вглиб Швейцарії не вийде. Відразу за містом прикордонний контроль. А там вже точно паспорт спитають.

До слова, Факти ICTV розповідали про гірськолижний курорт Банско.

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