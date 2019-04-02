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Гірськолижний курорт Ішгль: ціни, траси та особливості

Сезон на гірськолижному курорті Ішгль у Австрії триває до кінця травня. Він розтягнувся в тірольській долині на сотні кілометрів. Перший витяг тут з’явився в середині минулого століття. Та нині Ішгль один із найпопулярніших зон відпочинку не лише в Австрії, але й у Європі.

Туристам тут пропонують вишуканий коктейль з унікальної кухні, люксового сервісу та крутих віражів сотень кілометрів білосніжних трас.

Ціна на спорядження в Ішглі від 45 до 51 євро за лижі, черевики та шолом. Але все нове та преміум-класу. Ціни на катання доволі помірні як для європейських курортів. Денний скіпас обійдеться у 55 євро.

Поблизу підйомників майже ніколи не буває черг, адже пропускна здатність всіх витягів 95 тисяч пасажирів за годину.

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Одна з особливостей курорту – траси із Австрії простягаються за кордон зі Швейцарію.

Раніше Факти ICTV писали про відпочинок у Німеччині та найцікавіші маршрути Кельна.

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