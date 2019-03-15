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Гірськолижний курорт Румунії: ціни та що подивитися

В Румунії триває зимовий туристичний сезон. Найпопулярніший курорт у містечку Буштені. Тут недорого і покататися, і поїсти. Ціни на житло теж не кусаються. Місцеві курорти стрімко розвиваються завдяки низьким податкам. Інвестує в розвиток і держава.

Люди приїздять сюди, в першу чергу, кататися. Тому хочуть щось швидко поїсти і повернутися на трасу. Піца – 20 лей – це менше п’яти євро. Сендвічі, бургери – по 10 лей.

Номер у тризірковому готелі на двох, зі сніданком 50 євро на добу. Вигідніше за 80 євро орендувати апартаменти.

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Ще один туристичний напрямок – румунські замки і славнозвісний маєток Дракули. Після приходу комуністів маєток розграбували, винесли всі меблі, не змогли зняти лише люстру.

Раніше Факти ICTV писали про улюблені місця туристів в Парижі та ціни.

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