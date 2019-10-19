Гітарист із 78 пальцями! У Дніпрі стартувала виставка Interpipe TechFest

У Дніпрі стартувала виставка сучасних технологій Interpipe TechFest, і гостей там розважає гурт роботів-музикантів, створених з брухту. Загалом, інженерні новинки представили понад 120 учасників. І від розмаїття роботів здається, що ти в майбутньому.

Унікальний рок-гурт – проект німецьких митців.

Роботи-музиканти створені із металобрухту, у них справжні інструменти. У гітариста 78 пальців на руках, у барабанщика чотири руки.

На окремій локації найбільша в Україні виставка роботів. Біля трансформерів Оптимуса Прайма, Бамблі – легендарний термінатор Т-100. Поруч машина Голдберга. Для її створення автор використав понад 150 елементів: від звичайних окулярів до друкарської машинки та квадрокоптера.

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Фахівці з Укргазвидобування демонструють, як завдяки розробкам можна збільшити ефективність буріння. У небо над фестивалем запускають 200-літрові металеві діжки.

Space center, технічні змагання, лекції, де про складні технології розказують простою мовою – усе це, сподіваються організатори TechFest, надихатиме молодь у майбутньому обрати інженерну науку.

На фестивалі кожен відвідувач може буквально зазирнути за лаштунки виробництва та дізнатись, які сучасні технології нині використовують. Триває подія два дні.

До слова, фестиваль коноплі у Києві: два перші українські конопляні напої.

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