Гладковському обирають запобіжний захід: його випустили з клітки у залі суду

Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід колишньому першому заступнику секретаря Ради національної безпеки і оборони Олегу Гладковському. Спеціальна антикорупційна прокуратура просить взяти його під варту на 2 місяці з альтернативою внесення застави у розмірі понад 100 млн грн.

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У мене є і були зворотні квитки. Затримання все ж відбулося, що, я вважаю є порушенням моїх прав і закону. Я вже написав скаргу на генерального прокурора України, з тим що я в зв’язку з цим почав безстрокове голодування поки істина не буде з’ясована, – Олег Гладковський.

Засідання розпочалося о 12 годині на Хрещатику 42 Б, там його адвокат, кілька десятків представників Нацкорпусу. В середині суду перше клопотання, яке подали захисники першого колишнього заступника секретаря РНБО було про те, аби випустити його з клітки, аби він міг сидіти поруч з ними під час судового засідання. І суддя його задовільнив. Після цього була невелика перерва.

До слова, Факти ICTV раніше писали про те, що колишньому першому заступнику секретаря Ради Національної безпеки та оборони Олегу Гладковському повідомили про підозру.

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