Глава ДПС розповів, як видаватимуть електронні чеки і повертатимуть кешбек

Глава Державної податкової служби розповів, як згідно із ухваленими Верховною Радою законами, видаватимуть електронні чеки і повертатимуть кешбек.

Згідно із новаціями, підприємці – платники єдиного податку тепер зможуть встановити спеціальне програмне забезпечення на свої смартфони і проводити у них всі розрахункові операції.

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Відповідні програми будуть безкоштовними і працюватимуть паралельно із нинішніми традиційними касовими апаратами.

У Державній податковій службі пояснюють, що програмні РРО будуть винятково для платників єдиного податку 2-4 групи, а запровадити їх хочуть через рік з 1 жовтня 2020 року.

Стосується це не найдрібніших підприємців, а тих, хто торгує алкоголем і цигарками, електронікою і побутовою технікою, чи золотом. Насамперед йдеться про інтернет магазини.

Електронні чеки з QR-кодом продавці зможуть надсилати покупцям, після того як відсканують код товару й фіскалізують його через сервер податкової служби.

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