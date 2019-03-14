Годі нас убивати: лежачий протест велосипедистів у Києві

Близько сотні велоактивістів влаштували лежачий протест під стінами столичної мерії. Вимагали від влади звернути увагу на смертельні ДТП за участі велосипедів і нарешті, почати будувати правильну інфраструктуру. Адже нині в Києві людей збивають на смерть прямо на велодоріжках.

Щороку лише в Києві фіксують понад 60 аварій за участю велосипедистів. Власники двоколісних не почуваються захищеними ані в правих смугах руху, ані на велодоріжках. Вимагати безпеки активісти приїхали під столичну мерію на лежачий протест, аби наочно продемонструвати, що з велосипедистами коїться на дорогах, і домогтися кращої інфраструктури.

Водії автівок не поважають колег на роверах: підрізають і запарковують праві смуги, де могли б рухатися велосипедисти. А ще автівки буквально літають дорогами. І на швидкості часто не помічають велосипедистів, травмуючи і навіть убиваючи їх. Тож владу просять знизити швидкість руху в місті до 50 км на годину на всіх ділянках доріг. А ще – нарешті побудувати обіцяні велодоріжки.

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