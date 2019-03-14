ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Годі нас убивати: лежачий протест велосипедистів у Києві

Близько сотні велоактивістів влаштували лежачий протест під стінами столичної мерії. Вимагали від влади звернути увагу на смертельні ДТП за участі велосипедів і нарешті, почати будувати правильну інфраструктуру. Адже нині в Києві людей збивають на смерть прямо на велодоріжках.

Щороку лише в Києві фіксують понад 60 аварій за участю велосипедистів. Власники двоколісних не почуваються захищеними ані в правих смугах руху, ані на велодоріжках. Вимагати безпеки активісти приїхали під столичну мерію на лежачий протест, аби наочно продемонструвати, що з велосипедистами коїться на дорогах, і домогтися кращої інфраструктури.

Водії автівок не поважають колег на роверах: підрізають і запарковують праві смуги, де могли б рухатися велосипедисти. А ще автівки буквально літають дорогами. І на швидкості часто не помічають велосипедистів, травмуючи і навіть убиваючи їх. Тож владу просять знизити швидкість руху в місті до 50 км на годину на всіх ділянках доріг. А ще – нарешті побудувати обіцяні велодоріжки.

Дивіться: Метро до Ірпеня та вирішення транспортної проблеми: агломерація Києва

Раніше Факти ICTV писали, як у Дніпрі виявляють перевантажені фури.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Померла Кетлін Келлі – триразова чемпіонка світу з велотреку
320 км зі станціями для ремонту і візит-центром: новий веломаршрут на Львівщині
Велосипедом взимку: головні правила та як підготуватися
Збивають і навмисно б’ють дверями: чому водії ненавидять велосипедистів
Напав на повію: олімпійського чемпіона відправили до психіатричної лікарні
У Києві обмежили рух транспорту до 3 червня (СПИСОК ВУЛИЦЬ)
Вормшовери: хто це та що вони пропагують
Вибухи та бійки під Верховною Радою: у правоохоронців зламані ключиці та щелепи

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка