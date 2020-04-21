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Факти / Відео / Україна

Годують та привозять засоби захисту. Як у Дніпрі люди допомагають медикам

Годують, привозять засоби захисту та підтримують дітей. У Дніпрі люди активізувалися аби допомогти медикам, які борються із Covid-19. Об’єдналися і бізнес, і просто небайдужі. Влаштовують благодійні акції, готують обіди і закликають усіх не лишатися осторонь.

Смачними стравами двічі на день су-шеф дніпровського ресторану годує медиків опорної лікарні Дніпра, де нині рятують життя хворих на коронавірус пацієнтів. Меню різноманітне та калорійне – адже лікарям потрібно чимало енергії. Загалом з каш, м’яса та риби щоденно кухарі роблять півсотні страв.

А у цеху пакують понад 40 toy-боксів. Компанія дистриб’ютора іграшок вирішила підтримати дітей медиків. До благодійної акції закликають долучитися й інший бізнес області. У лікарні вдячні будь-якій допомозі.

Нині опорна інфекційна лікарня Дніпра забезпечена всім необхідним. А в місті дедалі більше охочих допомогти медикам.

Факти ICTV раніше писали про те, як волонтери допомагають літнім та людям з особливими потребами.

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