Годинами сидять на підлозі з мішками: як регіони здають протоколи про результати виборів

26 жовтня порушення фіксують вже не на виборчих дільницях, а біля територіальних виборчих комісій.

У Дніпрі біля міськради кілометрова черга: члени дільничних комісій без жодної дистанції та масок чекають, аби здати протоколи.

За даними мережі Опора, на Дніпропетровщині опрацювали не більше чверті протоколів.

У Харкові схожа ситуація, але люди настроєні вкрай обурливо. У черзі, ймовірно, доведеться простояти до ранку.

В Одесі, поруч з мішками документів та бюлетенів, на підлозі сидять десятки людей, більшість з яких також без масок.

Такі черги працівники ТВК пояснюють великою кількістю помилок у документах. Ситуація повторюється на кожних виборах, однак місцеві вибори 2020, ймовірно, стануть вийнятком.

Коли буде перевірено та опрацьовано усі протоколи в регіонах, наразі ще невідомо. ЦВК має оприлюднити результати місцевих виборів до 6 листопада включно.