Гольф в Україні: найкращі гравці країни провели відкрите заняття
В Україні дедалі більшої популярності набирає гольф. Цей вид спорту, який раніше сприймався винятково як елітарний, нині здобуває все більше прихильників. Для його популяризації національна збірна з гольфу напередодні провела перше відкрите тренування.
Наприкінці місяця вони гратимуть на Чемпіонаті Європи, який відбудеться у Литві. Завдання просте, і складне водночас, покращити попередні результати, каже головний тренер.
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У світовому гольфі нині головна стратегія – залучення жінок. Адже: якщо цим спортом захоплюється жінка, то і її чоловік і діти теж гратимуть.
Гольф в Україні нині лише на початковій стадії, але стає дедалі популярнішим. Для здійснення головної мрії – щоб збірна Україна брала участь в Олімпійських іграх, потрібно ще чимало працювати та популяризувати цей вид спорту, каже президент федерації.
Правила гри: перемагає той, хто проходить 18 лунок і робить найменшу кількість ударів. Для цього потрібно роками тренуватися, але спершу потрібно зробити першу спробу.
До слова, українські синхроністки взяли золото на Чемпіонаті світу.