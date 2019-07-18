Гольф в Україні: найкращі гравці країни провели відкрите заняття

В Україні дедалі більшої популярності набирає гольф. Цей вид спорту, який раніше сприймався винятково як елітарний, нині здобуває все більше прихильників. Для його популяризації національна збірна з гольфу напередодні провела перше відкрите тренування.

Наприкінці місяця вони гратимуть на Чемпіонаті Європи, який відбудеться у Литві. Завдання просте, і складне водночас, покращити попередні результати, каже головний тренер.

Читайте: Розгромила суперниць: чемпіонка Вімблдону Дарія Снігур повернулася в Україну

У світовому гольфі нині головна стратегія – залучення жінок. Адже: якщо цим спортом захоплюється жінка, то і її чоловік і діти теж гратимуть.

Гольф в Україні нині лише на початковій стадії, але стає дедалі популярнішим. Для здійснення головної мрії – щоб збірна Україна брала участь в Олімпійських іграх, потрібно ще чимало працювати та популяризувати цей вид спорту, каже президент федерації.

Правила гри: перемагає той, хто проходить 18 лунок і робить найменшу кількість ударів. Для цього потрібно роками тренуватися, але спершу потрібно зробити першу спробу.

До слова, українські синхроністки взяли золото на Чемпіонаті світу.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.