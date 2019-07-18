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Гольф в Україні: найкращі гравці країни провели відкрите заняття

В Україні дедалі більшої популярності набирає гольф. Цей вид спорту, який раніше сприймався винятково як елітарний, нині здобуває все більше прихильників. Для його популяризації національна збірна з гольфу напередодні провела перше відкрите тренування.

Наприкінці місяця вони гратимуть на Чемпіонаті Європи, який відбудеться у Литві. Завдання просте, і складне водночас, покращити попередні результати, каже головний тренер.

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У світовому гольфі нині головна стратегія – залучення жінок. Адже: якщо цим спортом захоплюється жінка, то і її чоловік і діти теж гратимуть.

Гольф в Україні нині лише на початковій стадії, але стає дедалі популярнішим. Для здійснення головної мрії – щоб збірна Україна брала участь в Олімпійських іграх, потрібно ще чимало працювати та популяризувати цей вид спорту, каже президент федерації.

Правила гри: перемагає той, хто проходить 18 лунок і робить найменшу кількість ударів. Для цього потрібно роками тренуватися, але спершу потрібно зробити першу спробу.

До слова, українські синхроністки взяли золото на Чемпіонаті світу.

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