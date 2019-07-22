Голосування у Польщі: як проходило та явка

Дуже багато наших співвітчизників живе і працює в Польщі. Там проголосувало понад 4 тис. виборців. Про це повідомив посол України у Польщі Андрій Дещиця у своєму Twitter. Наші співвітчизники у чергах співали національний гімн.

На дострокових виборах до Верховної Ради на закордонній дільниці у Кракові тихо, спокійно і зовсім не було черг. Хоча вона обслуговує 5 південних воєводств Польщі, голосувати приходять переважно жителі Кракова. Цікаво, що більшість з них – молодь та сім’ї з дітьми.

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Низьку явку голова ДВК пояснює тим, що більшість виборців – люди, які стали на консульський обіг для того, аби мати можливість їздити територією України на авто з польською реєстрацією. Попри те, що приїжджих виборців мало, є такі, що спеціально кооперуються цілими компаніями, бо вважають , що це їхній обов’язок.

І хоча члени виборчої комісії були готові до великої кількості охочих, проголосувати прийшло лише 943 з майже 12 тис. зареєстрованих.

До слова, Факти ICTV розповідали про результати голосування по областях.

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