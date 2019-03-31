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Голосування українців у Польщі: як пройшло і кількість виборців

Черга до українського консульства у Кракові, закордонної виборчої дільниця, що обслуговує 5 південних воєводств Польщі. Цьогоріч тут зареєстровано понад 10 тис. виборців, це на 2,5 тис. більше ніж на попередніх виборах.

Голова ДВК переконує –  намагаються  зробити так , щоб усі, хто приїхав могли проголосувати.

Приїжджають цілими родинами, навіть з маленькими дітьми. Таких виборців пропускають поза чергою.

Читайте: Явка на виборах президента: 63,81% на 20.00 за даними 115 округів (ОНЛАЙН)

Попри велику чергу, все проходить досить швидко і злагоджено.

Правда, проголосувати зможуть максимум півтори тисячі із 10 тис. зареєстрованих. Тому українські заробітчани просять владу на наступні перегони збільшити кількість закордонних дільниць.

До слова, вибори президента України: у Мінську на дільницю не пустили російські ЗМІ.

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