Голосування українців у Польщі: як пройшло і кількість виборців
Черга до українського консульства у Кракові, закордонної виборчої дільниця, що обслуговує 5 південних воєводств Польщі. Цьогоріч тут зареєстровано понад 10 тис. виборців, це на 2,5 тис. більше ніж на попередніх виборах.
Голова ДВК переконує – намагаються зробити так , щоб усі, хто приїхав могли проголосувати.
Приїжджають цілими родинами, навіть з маленькими дітьми. Таких виборців пропускають поза чергою.
Читайте: Явка на виборах президента: 63,81% на 20.00 за даними 115 округів (ОНЛАЙН)
Попри велику чергу, все проходить досить швидко і злагоджено.
Правда, проголосувати зможуть максимум півтори тисячі із 10 тис. зареєстрованих. Тому українські заробітчани просять владу на наступні перегони збільшити кількість закордонних дільниць.
До слова, вибори президента України: у Мінську на дільницю не пустили російські ЗМІ.