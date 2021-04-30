Головна приправа святкового столу: найкращий рецепт хрону та його користь

Хрін – дуже важливий атрибут Великоднього свята без якого українці не сідали за стіл. Раніше соус із цього гострого корінця готували тільки чоловіки, адже його дуже важко натерти, а ще хрін пекучий і змушує плакати.

Але за словами дієтологів хрін, як лікарська рослина, очищає легені.

До святкового столу приправу готували заздалегідь, аби вона настоялася і була традиційною – з червоним буряком. Факти ICTV розбиралися, який рецепт хрону смакує найкраще.

На Прикарпатті цю приправу називають цвіклі, до рецепту входить лише чищений хрін, відварений буряк, цукор і сіль. Тут прийнято терти корінь вручну на терці.

Дієтологи радять їсти хрін не тільки на Великдень, адже це дуже корисний продукт і містить у 50 разів більше корисних олій та вітаміну С ніж імбир.

Якщо ви ще не склали меню до святкового столу і не знаєте, чим дивуватимите свою родину, Факти ICTV підготували для вас найкращі ідеї святкових рецептів на Великдень 2021.

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