Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Lifestyle

Головна приправа святкового столу: найкращий рецепт хрону та його користь

Хрін – дуже важливий атрибут Великоднього свята без якого українці не сідали за стіл. Раніше соус із цього гострого корінця готували тільки чоловіки, адже його дуже важко натерти, а ще хрін пекучий і змушує плакати.

Але за словами дієтологів хрін, як лікарська рослина, очищає легені.

Читайте
Чи здорожчають продукти в Україні перед Великоднем – відповідь Мінекономіки

До святкового столу приправу готували заздалегідь, аби вона настоялася і була традиційною – з червоним буряком. Факти ICTV розбиралися, який рецепт хрону смакує найкраще.

На Прикарпатті цю приправу називають цвіклі, до рецепту входить лише чищений хрін, відварений буряк, цукор і сіль. Тут прийнято терти корінь вручну на терці.

Читайте
Які продукти допомагають відновити організм після Covid-19 - поради лікарів

Дієтологи радять їсти хрін не тільки на Великдень, адже це дуже корисний продукт і містить у 50 разів більше корисних олій та вітаміну С ніж імбир.

Якщо ви ще не склали меню до святкового столу і не знаєте, чим дивуватимите свою родину, Факти ICTV підготували для вас найкращі ідеї святкових рецептів на Великдень 2021.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Українські зірки та два хори: Пономарьов зняв кліп до Великодня
Українські зірки та два хори: Пономарьов зняв кліп до Великодня
Великдень 2021 в умовах карантину: як освятити паску
Великдень 2021 в умовах карантину: як освятити паску
Великдень в умовах пандемії: як святкуватимуть в Україні та інших країнах
Великдень в умовах пандемії: як святкуватимуть в Україні та інших країнах
Великдень 2021: що не можна святити в церкві
Великдень 2021: що не можна святити в церкві
Глазур на желатині, яка не обсипається – рецепт на Великдень 2021
Глазур на желатині, яка не обсипається – рецепт на Великдень 2021
Що заборонено робити у Великдень
Що заборонено робити у Великдень
До +25 і дощі з грозами: погода на травневі свята і Великдень 2021
До +25 і дощі з грозами: погода на травневі свята і Великдень 2021
Що не можна робити в Страсну п’ятницю 2021
Що не можна робити в Страсну п’ятницю 2021
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка