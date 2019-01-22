Головна зброя – розум і розважливість: робота українців у поліції Ізраїлю

Вихідці з України рятують людей в Ізраїлі. Сергій Буцикін боєць спецзагону отримав спеціальну відзнаку поліції за героїзм. Завдяки діям вихідця з Нікополя, терориста ліквідували, а перехожі були врятовані.

Сергій наголошує: головна їхня зброя не пістолет, а розум і розважливість. Нині він інструктор загону спецпризначення. Він ділиться своїм антитерористичним досвідом з бійцями мотоциклетного підрозділу. Особлива увага – стрілецькій підготовці.

Перевага мотоциклетного підрозділу – навіть вузькими вулицями Єрусалима можуть швидко дістатися необхідної локації.

Після поранення Сергій уже не може водити мотоцикл, але в поліції дали можливість продовжити роботу, тепер він інструктор і ділиться своїм досвідом.

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Виходець з Нікополя Сергій приїхав в Ізраїль з батьками у 12 років, каже: має тут не лише другий день народження, а й батьківщину, і захоплюється тим, як тут захищають мирне населення.

До слова, раніше Факти ICTV писали про медицину в Ізраїлі.

Опубліковано Cічень, 22 в 20:12



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