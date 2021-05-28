Головні завдання тероборони та які зміни пропонує законопроект Зеленського

Повноцінну територіальну оборону хочуть сформувати в Україні. Працювати над цим почали з 2014 року. Щороку командування сухопутних війск проводить навчання резервістів. Але закону, який би координував їхню роботу немає, а тероборона – це важливо. Адже це ті люди, які першими зустрінуть ворога на місцях, а у мирний час допоможуть, наприклад, ліквідувати наслідки стихійного лиха.

Планові навчання резервістів тероборони на Чернігівщині раз чи двічі на рік організовує командування сухопутних військ. Бригади тероборони є в кожній області. Складаються із кадрових військових, це – командний склад, їх на всю країну понад півтисячі, та резервістів.

Також заняття з тероборони на Миколаївщині проводять громадські організації. Самоорганізувалися в загони й тренуються регулярно на вихідних, а не тиждень-два на рік.

Завдання тероборони:

захист кордону;

протидія диверсійним силам ворога;

забезпечення діяльності органів місцевих органів влади.

За задумом резервісти тероборони – це люди, які живуть і працюють на місцях, добре знають свій регіон, але завжди готові захищати рідне місто чи село. У разі війни чи стихійних лих.

Сергій Кривонос – один із співавторів законопроекту про тероборону. Документ лежить у Раді з грудня. Його розробники вважають, що тероборона – це по-суті служба вихідного дня – тобто резервісти тренуватимуться щовихідних, за зразком НАТО.

Кількість резервістів пропонують збільшити до 400 тис., та хочуть дозволити вдома зберігати штатну зброю. Але тільки тим, хто пройшов перевірку та навчання. Та найважливіше, кажуть автори, щоб у формуванні та фінансуванні тероборони брали участь місцеві органи влади.

Кілька днів тому два нових законопроекти подав і президент. На відміну від попереднього документа, пропонує, щоб тероборона була окремим видом військ, підпорядковувалася Міноборони. Координуватимуть усе кадрові військові, залучатимуть і добровольчі загони. Але от зброю резервісти вдома зберігати не зможуть. А ще ці підрозділи можна буде перекидати в інші регіони, та це суперечить самій ідеї тероборони.

Зволікають із голосуванням за закони так довго, бо бояться, щоб тероборона не стала приватною армією. Але те, що вона потрібна, засвідчує досвід сусідньої Польщі. Там ці війська почали працювати чотири роки тому. Нині у складі 27 тис. осіб і кількість збільшуватимуть. Навчання відбуваються щомісяця. Залучають резервістів не лише до справ військових.

Скільки нині резервістів в України – у Міноорони нам не повідомили, але в разі повномаштабної війни, кажуть, зможуть організувати понад 100 тис. людей.

Військово-морські тренування у Чорному морі

Нещодавно військово-морські сили ЗСУ, берегова охорона США та морська охорона Держприкордонслужби України провели спільні тренування PASSEX у Чорному морі.

У тренуваннях були задіяні патрульний катер Айленд Старобільськ, гелікоптер Мі-14 ВМС ЗС України, патрульний катер берегової охорони США Hamilton та флагман Морської охорони ДПС України корабель Григорій Куроп’ятников.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.