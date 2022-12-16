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Головну ялинку Харкова встановили під землею: як містяни зустрічатимуть Новий рік у метро

Маргарита Верещагіна Відеоредактор Тетяна Доцяк журналістка Факти ICTV

У Харкові головну ялинку встановили під землею – зустріти Новий рік містяни зможуть у підземці. Цьогоріч зелена красуня не найвища в Україні, як було раніше, 36-метрова ялинка просто не вмістилася б у вестибюлі метрополітену.

Однак комунальникам вдалося доправити на одну зі станцій метро будинок Святого Миколая – і це була справжня спецоперація.

У війну метрополітен став прихистком для тисяч людей, які ховалися від російських бомб і ракет. В травні, коли ЗСУ відігнали окупантів подалі від міста, метро знову повезло пасажирів. А нині тут можна не тільки сховатися від обстрілів, а й навіть трішки посвяткувати.

Головна ялинка Харкова стоїть на станції метро Університет, прикрашали її працівники центрального парку – так званого харківського Діснейленду, звідти й іграшки, ілюмінація і сама ялинка. Різдвяно-новорічні інсталяції встановлені і на станціях Історичний музей, Південний вокзал та Наукова.

Лишати листи Миколаю можна в спеціальній поштовій скриньці, розташованій поблизу його резиденції. На станції метро встановили й невеличку сцену – тут артисти влаштовуватимуть вистави та концерти для дітлахів.

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