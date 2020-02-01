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Гончарук доручив міністерствам евакуювати громадян України з Китаю

Прем’єр Олексій Гончарук доручив міністерствам евакуювати громадян України з Китаю через спалах коронавірусу.

Нині в провінції Хубей, звідки поширилась недуга, перебувають 57 наших співвітчизників.

У РНБО повідомили, що в Україні розробляють власну систему для тестування наявності в людини коронавірусу. Секретар РНБО підкреслив: щойно в Україні з’явиться якась ситуація, що вимагатиме реакції, то влада зможе вжити необхідних заходів миттєво.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Україна розробить план евакуації з Китаю і заходи щодо недопущення коронавірусу.

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