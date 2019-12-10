Гончарук про нормандську зустріч: Президент везе хороші новини

Нормандська зустріч стала дипломатичною перемогою президента Володимира Зеленського – заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук. Зокрема він зазначив – сам факт, що переговори відновилися після трирічної перерви, вже великий успіх. До того ж, вдалося домовитись про припинення вогню та обмін полоненими.

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