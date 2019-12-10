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Гончарук про нормандську зустріч: Президент везе хороші новини

Нормандська зустріч стала дипломатичною перемогою президента Володимира Зеленського – заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.  Зокрема він зазначив – сам факт, що переговори відновилися після трирічної перерви, вже великий успіх. До того ж, вдалося домовитись про припинення вогню та обмін полоненими.

Факти ICTV раніше писали про те, що Україна готова до газової війни  з РФ у переговорах щодо транзиту.

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