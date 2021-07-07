Городище Оствиця: у Рівному з’явиться новий історичний парк просто неба

Вже рік на березі озера Басів Кут активісти створюють парк історичної реконструкції, який має назву Городище Оствиця. Це шматочок Давньої Руси, куди можна приїхати і побачити, як наші предки жили у 11-13 століттях.

Парк ще не завершений, проте він вже вражає атмосферою та човнами, які побудували за стародавніми кресленнями.

Головний рушій проекту, Юрій Ойцюсь, раніше працював у Києві комп’ютерним дизайнером. Але в один момент зрозумів, що хоче поїхати до витоків. Юрій мріє про те, щоб українці знали і пишалися своєю історією.

– Коли у дітвори питаєш, що таке Давня Русь – вони кліпають очима і щось розказують про Росію. Це просто жахливо і страшно насправді, – каже Ойцюсь.

Тутешні мешканці не вірили, що у активістів вийде щось гідне, оскільки рік тому тут була поросла чагарями місцина. А нині вже вимальовуються обриси давнього Городища 11-13-го століть.

Назву Оствиця активісти вигадали самі, за назвою річки, яка тут була раніше – Устя. Нині будують верф, уже мають кілька човнів.

– П’ять місяців ми збирали інформацію і теорію. Вивчали як його робити правильно, які інструменти і матеріали потрібні. Об’єкт досить складний, тут навіть не кожен столяр його потягне, – каже майстер по дереву Олег Петренко.

Нині човнами катають туристів. І це чи не основний заробіток активістів. Гроші вони витратять на подальші дослідження та розбудову Городища їхньої мрії.

– Це точно не буде бізнесовий проект. Це нецікаво, поставити тут альтанки і здавати їх, щоб розпивали пиво – це був би найпростіший спосіб заробляння грошей. Нам цікавіше досліджувати. Нам подобається займатися науковою роботою і реконструкцією, – каже Ойцюсь.

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