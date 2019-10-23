Горить в кілометрі від житлових будинків: бойовики обстріляли околиці Верхньоторецького

На Донбасі під вогнем околиці 14 населених пунктів, найбільше провокацій на Луганщині. Гаряче на ділянці фронту де планувалося розведення військ.

Не вщухав вогонь біля Верхньоторецького і Золотого , від початку 23 жовтня на передовій зафіксовано вже 7 ворожих провокацій. Найпотужніші обстріли були на Приморському напрямку.

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Околиці Верхньоторецького серед білого дня здригаються від ворожих кулеметників і гранатометників. Димить і палає від пострілів лісосмуга за кілометр від житлових будинків.

Тутешні, вже навчені правил війни, наче точно знають, що на їхню вулицю зараз не прилетить. Тому, попри постріли вдалині, у підвали не ховаються.

Обстріл на цій ділянці фронту – це не лише хаотична стрілянина з кулеметів. Це змушення армійців відкрити вогонь, підійти до бійниці, визирнути. Все це для роботи ворожого снайпера.

Військові кажуть, що свій постріл не почуєш, однак і вміти вивчити чужий постріл, зрозуміти розташування снайпера – це справжнє армійське мистецтво, якому навчаються роками.

Нагадаємо, 22 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 24 рази порушили режим припинення вогню, унаслідок чого один український військовий загинув, двоє – зазнали поранень, а ще один – бойове травмування.

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