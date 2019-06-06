Гострий погляд про події в Україні та світі: як і чим живуть в редакції Нового Времени

6 червня виповнюється 5 років одному з найпопулярніших вітчизняних журналів Новое Время.

Щотижня нова порція глибокої аналітики та гострого погляду про події в Україні та у світі. Це команда, яка рідко змінюється, але якщо з’явиться новенький – його відбирають не лише за стандартними характеристиками.

Кореспонденти видання висвітлюють найгостріші теми, не бояться задавати складні питання політикам та виводити їх на чисту воду.

Справжня фішка журналу – його обкладинки. Глянеш на зображення і розумієш, якої думки вся редакція про політичне і соціальне життя в Україні за останній тиждень.

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За змістовними зображеннями – глибокі матеріали. Кожний абзац у розслідуванні чи викритті фінансових схем – ретельна робота. Поверхневий чи формальний погляд на проблему читача не цікавить.

До слова, Факти ICTV дізналися, чи зможуть роботи замінити журналістів у майбутньому.

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