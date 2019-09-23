Готелі для тварин у Києві: умови та ціни

Наближається відрядження чи відпустка, а куди діти хатнього улюбленця не знаєте? Вихід є – в готель. Нині це дуже популярно, хоч і не дуже дешево.

Тільки в столиці готелів для тварин майже сотня. Беруть туди навіть хом’яків, птахів та кроликів. Колись у одному з готелів зупинялись і левенята.

Що голосніший гавкіт у собачому готелі – то щасливіші його постояльці. Знавці радять звертати увагу саме на це, вибираючи тимчасовий притулок для тварини. Адже пес почувається розкуто, лише коли про нього добре дбають.

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В столичному готелі у кожного – власні апартаменти. Там усе, як у людей: є стандарт, напівлюкс, люкс і навіть сімейний номер – для двох тваринок разом. Для безпечного вигулу тварин всередині будівлі побудували спеціальний дворик і там вигулюють улюбленців.

Щоб найкращий друг не сумував, його господарю доведеться заплатити 600 грн., кішки – 500. Є готелі і дешевші. Загалом у столиці ціни стартують від 70 до 700 грн. за добу. Щоправда, це не all inclusive. Харчування – за окрему плату. Додатково також є салони краси, де тваринку причепурять.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що в Антарктиді вперше пройшов марш за права тварин.

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