Готувалася по 8 годин щодня. Як шестикласниця перемогла у Всеукраїнській олімпіаді

Вона виборола перше місце з 10 предметів. Шестикласниця Анна Чижик із Черкас стала абсолютною чемпіонкою на Всеукраїнській зимовій олімпіаді. Аня ретельно готувалася, по вісім годин щодня. Тому точно знала – переможе.

12-річна Анна Чижик дбайливо розкладає на шкільній парті свої дипломи і грамоти. Всім нагородам – просто бракує місця. Лише десять з них – першість на Всеосвітянській зимовій олімпіаді.

Це була інтернет-олімпіада, Аня зареєструвалася і обрала всі предмети, які пропонували для шестикласників – їх десять. 15 завдань в кожному. Участь у конкурсах і олімпіадах дівчинка бере з третього класу. Каже, трішки хвилювалася, але в перемогу вірила.

Поза школою Аня танцює і цікавиться робототехнікою. Нині команда гімназії готується до регіонального турніру з робототехніки. А ще школярі розробили інноваційний проект.

Для педагогів перемога Ані в олімпіаді здивуванням не стала. Учениця – унікальна, каже класна керівниця.

Талановита дівчинка поки не знає, ким хоче стати. У дитинстві мріяла про космос, нині обирає між лікарем чи журналістом.

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