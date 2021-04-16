Говорити про поліпшення ситуації зарано: як різні області справляються з пандемією

На Великдень і травневі свята в Києві можуть посилити карантин, щоб уникнути інфекційного вибуху, рішення ухвалютимуть зважаючи на статистику захворювання.

Напередодні до лікарень потрапили понад півтисячі киян, ще 49 осіб померли. Вірус стає дедалі агресивнішим, хоча завдяки локдауну вдалося дещо стримати темпи інфікування, ситуація у столиці все ще складна, відзначає міський голова Віталій Кличко.

– Поки що говорити про поліпшення ситуації зарано, ми бачимо, що не зменшується ні кількість нових випадків зараження, ні кількість госпіталізованих у важкому стані. І на жаль збільшується кількість смертей, – зазначив мер

На Дніпропетровщині тим часом зростає смертність, за минулу добу зафіксували 46 смертей та понад 1 300 нових випадків. Реанімації вже кілька місяців працюють на межі, щодня лікарні витрачають по дві тонни кисню.

– Це дуже впливає на розвиток захворювання, тому що з киснем всі хворі одужують скоріше, тому що заміщається киснева недостатність і хворі йдуть на поправку, – розповідає генеральний директор лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко.

На Одещині за добу від ускладнень померли 33 людини і понад 1 300 нових інфікувань.

Стільки ж випадків виявили на Львівщині. Однак, медики заявляють, що ситуація потрохи стабілізується, завантаженість лікарень знизилася до 65%.

– Останнім часом часом ми спостерігаємо збільшення кількості міокардитів, аритмії, тромбоемболій, які є на фоні коронавірусу, а і вже після перенесеної інфекції, – розповідає про ускладнення хвороби заступниця директора з інформаційно-аналітичної роботи Львівського кардіологічного центру Тетяна Тарасова.

На Львівщині вже почали вакцинацію китайським препаратом CoronaVac. За добу щепили 2 650 людей.

Сьогодні пілотний проект уряду із колективної вакцинації усіх жителів розпочинають у Моршині, тут хочуть максимально щепити місцевих жителів, щоб створити максимально безпечні умови для людей, які приїжджають на курорт для відпочинку та реабілітації після коронавірусу.

На Вінниччині також доволі висока смертність – щодоби по два десятки жертв. Область готується до можливих нових спалахів, чекають 700 кисневих концентраторів на які уряд виділив понад 27 млн грн.

На Донеччини за вчора 19 жертв і майже 700 хворих на коронавірус. Медики відзначають, що настало ковідне плато – кількість інфікованих стабільна, але поки не спадає.

Карантин в Україні

Станом на 16 квітня, до червоної зони карантину увійшли Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Полтавська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області.

У жовтій зоні залишаються Закарпатська, Івано-Франківська та Херсонська області, решта регіонів – у помаранчевій.

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