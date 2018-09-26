Грабують награбоване. В окупованих Ровеньках захоплюють єдине працююче підприємство

Ватажки бойовиків на окупованих територіях націоналізували майже всі приватні підприємства, що належали українцям.

В окупованих Ровеньках на Луганщині справжній пивний бунт. Автоматники ватажка Пасічника захоплюють єдине підприємство, що працює у місті.

Попри окупацію, пивзавод був досить успішним, хмільним напоєм забезпечував окуповані районі, та навіть сусідні російські області. Середня зарплата працівника – 23 тисячі гривень на місяць.

Тепер про смак місцевого пива в Ровеньках можуть забути. За словами директора, підприємство накопичило на своїх рахунках понад 600 мільйонів російських рублів. Саме ці гроші й стали приманкою для луганських бойовиків, які влаштували у бухгалтерії справжні допити.

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Націоналізацією віджимання підприємств називали і в сусідній фейковій республіці. Там після ліквідації Захарченка заговорили, як той відбирав у донеччан бізнес.

До слова, Україна посилює свою військову присутність в акваторії Азовського моря. Посилення вкрай необхідне. Адже через провокації та затримки міжнародних торговельних суден прикордонниками ФСБ Росії, порти України щороку втрачають сотні мільйонів гривень.

Опубліковано Вересень, 26 в 22:07



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