Факти / Відео / Україна / Гранатомети посеред подвір'я! Де стріляють у селищі Крута Балка/

Гранатомети посеред подвір’я! Де стріляють у селищі Крута Балка

Сергій роздивляється ледь помітні в тумані житлові будинки окупованого села Крута Балка.

Дощ, мряка, туман. В таку погоду, коли зір та військові прилади безсилі за спостереженням за ворогом відповідає слух.

Селище Крута Балка своїми вулицями врізається в окуповану Ясинувату. До війни тут проживало три сотні людей. Більшість з них бойовики примусово виселили, а декого навмисно залишили як живий щит.

ЧитайтеООС: ворог атакував із заборонених мінометів і зазнав втрат

Саме так не змогли відповісти армійці і коли бойовики поранили з автоматичного гранатомета одного з бійців. Бо АГС російські найманці встановили прямо посеред подвір’я.

Стрілецька зброя, великокаліберні кулемети, реактивні гранати – звичний для військових спектр роботи бойовиків. А от коли калібри більші, армійці розуміють, треба бути напоготові.

До слова, 110 км/год по бездоріжжю: у зоні ООС тестують військове баггі.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Бойовики застосували протитанкову керовану ракету біля Гнутового
110 км/год по бездоріжжю: у зоні ООС тестують військове баггі
Сили ООС знищили на Донбасі 4 бойовиків і 2 поранили
Росія наступає: Україна в очікуванні посилення бойових дій на сході
Бойовики відкрили вогонь по КПВВ Мар’їнка
Бійці ООС знищили ворога, що підібрався до українських позицій
оос
Бойовики ведуть прицільний вогонь на Донбасі. Поранено двох військових ЗСУ
убит военный
На Донбасі застрелений снайпером 20-річний боєць ООС

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка