Гранатомети посеред подвір’я! Де стріляють у селищі Крута Балка

Сергій роздивляється ледь помітні в тумані житлові будинки окупованого села Крута Балка.

Дощ, мряка, туман. В таку погоду, коли зір та військові прилади безсилі за спостереженням за ворогом відповідає слух.

Селище Крута Балка своїми вулицями врізається в окуповану Ясинувату. До війни тут проживало три сотні людей. Більшість з них бойовики примусово виселили, а декого навмисно залишили як живий щит.

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Саме так не змогли відповісти армійці і коли бойовики поранили з автоматичного гранатомета одного з бійців. Бо АГС російські найманці встановили прямо посеред подвір’я.

Стрілецька зброя, великокаліберні кулемети, реактивні гранати – звичний для військових спектр роботи бойовиків. А от коли калібри більші, армійці розуміють, треба бути напоготові.

До слова, 110 км/год по бездоріжжю: у зоні ООС тестують військове баггі.

Опубліковано Жовтень, 22 в 20:17



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