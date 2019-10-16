Гранатомети, рушниці та гранати: українці масово здають зброю в поліцію

З початку жовтня українці добровільно здали понад 3 тис. одиниць зброї та майже 200 тис. боєприпасів.

Відтак від кримінальної відповідальності звільнено майже 400 людей – повідомляють у прес-службі Нацполіції.

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Зокрема, на Донеччині житель Верхньоторецького віддав поліцейським 7 одиниць мисливської гладкоствольної зброї, гранати Ф-1 та 45 патронів, які знайшов у залишеному сусідському будинку біля прифронтової зони.

А на Сумщині юнак приніс до поліції два знайдені гранатомети. Добровільно зброю можна здати до 31 жовтня. У поліції нагадали, що той, хто встигне – звільняється від кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, на Вінниччині п’яний поліцейський влаштував смертельну ДТП.

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