Гранатомети та стрілецька зброя. Де на Донбасі було найгарячіше

Найбільша кількість провокацій російсько-окупаційних військ зафіксована на Світлодарському та Маріупольському напрямках. Окрім стрілецької зброї бойовики тут використовували гранатомети. Напередодні поблизу Водяного на Приазов’ї ворог вів вогонь майже весь день. Втім, найбільше бойовики активізуються із настанням сутінок.

Дар’єю Іванівною бійці жартівливо називають кулемет ДШК, встановлений на позиціях неподалік Горлівки. Кажуть, зброя безвідмовна, та дуже добре вгамовує ворога.

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На Приазов’ї від вогню окупантів продовжують потерпати мирні жителі. Майже кожен день у зведеннях штабу операції об’єднаних сил – селище Водяне, поблизу Маріуполя. За п’ять років бойових дій в населеному пункті не лишилося жодного вцілілого будинку. А з місцевих залишилося всього 5 пенсіонерів.

Упродовж цієї доби бойовики продовжили обстріл позицій українських військових та мирного населення із великокаліберних кулеметів та гранатометів. За що й отримали адекватну відповідь. За уточненими даними української розвідки, в результаті бойових дій, двох окупантів було знищено та ще двох – поранено.

До слова, ЗСУ у день “виборів” в ОРДЛО знищили двох бойовиків.

Опубліковано Листопад, 12 в 20:19



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