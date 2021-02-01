Грант на навчання за кордоном: фонд Пінчука оголосив конкурс

Із 1 лютого до 15 травня українська молодь до 35 років може подати заявку для участі в програмі Всесвітні студії фонду Віктора Пінчука, щоб отримати грант для навчання за кордоном.

Найуспішнішого кандидата визначить незалежне журі під час відкритого загальнонаціонального конкурсу.

Гранти для переможців програми покривають до 60% витрат – оплату навчання, підручників та медичне страхування. Проживання та харчування українці оплачуватимуть своїм коштом.

Вступати до іноземного вишу українці будуть самостійно. Обираючи майбутній фах, мають чітко розуміти, як застосують знання в Україні, адже після повернення додому відпрацьовуватимуть щонайменше п’ять років.

Пріоритетними для вступу є такі спеціальності:

екологія і захист довкілля;

інженерія технологій;

альтернативна енергетика;

аграрні науки;

публічне право;

державне управління.

– Молода людина має чітко усвідомити, що знання та навички, які вона отримає під час навчання, треба буде інвестувати в Україні. Це зазначено в договорі з переможцем конкурсу. Якщо людина не повертається додому, то вона має повернути гроші для навчання іншого кандидата, – зауважує директор національних програм фонду Віктора Пінчука Світлана Гриценко.

YES в онлайн-форматі

У жовтні форум Ялтинська європейська стратегія YES провели в онлайн-форматі. Дискусію присвятили перспективам реформ, безпеки та євроатлантичної інтеграції України.

Ялтинська європейська стратегія за підтримки фонду Віктора Пінчука з 2004 року є основною неурядовою платформою, яка розвиває зв’язки між світом та Україною.

Щорічні зустрічі YES збирають разом світових лідерів від політики, бізнесу та лідерів думок для обговорення майбутнього України та актуальних глобальних викликів.

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